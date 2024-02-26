Сирський анонсував кроки для протидії російським авіабомбам та дронам

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив про роботу над кроками для протидії російським дронам та керованим авіаційним бомбам. Про це він заявив після поїздки на передову, повідомляє Ліга.net.

За його словами, ворог регулярно штурмує українські позиції, ситуація на багатьох напрямках складна і потребує постійного контролю.

"Докладно проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, насамперед захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами, а також посилення окремих ділянок фронту" , – заявив Сирський.

Він зазначив, що було проаналізовано проблеми, що виникають у бригадах.