Дані про втрати, наведені Зеленським, значно відрізняються від оцінок США – NYT

Наведені президентом України Володимиром Зеленським дані щодо втрат у війську під час повномасштабного вторгнення приблизно удвічі відрізняються від інформації оборонних структур США﻿. Про це йдеться у публікації The New York Times, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, за даними американських військових відомств, наведеними влітку 2023 року, втрати України з 24 лютого 2022 року, попередньо, становили близько 70 тис. військових убитими й 100-120 тис. — пораненими.

Втрати РФ оцінювалися приблизно як вдвічі більші.

Видання зауважує, що наведені Зеленським дані не вдалося перевірити незалежно. Водночас — вказується, що президент України вперше розкрив інформацію про втрати, аргументуючи це необхідністю протистояти російській пропаганді, яка стверджує, що окупанти вбили вже 60 тис. захисників.

NYT також пише, що заява Зеленського пролунала в той час, коли ЗСУ перебувають в обороні, "відчуваючи брак живої сили й боєприпасів на більшій частині лінії фронту", а російські війська штурмують на сході та півдні.