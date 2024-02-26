Польські перевізники відновлять блокування кордону з Україною – RMF FM

Польські перевізники планують 1 березня відновити протести на кордоні з Україною, що були призупинені у січні, повідомляє Європейська правда.

За інформацією RMF FM, перевізники з Люблінщини та Підкарпаття знову хочуть заблокувати переходи в Гребенному, Дорогуську та Корчовій. Можливо, протест торкнеться і під’їзду до прикордонного переходу в Медиці.

Минулого тижня міністр інфраструктури Даріуш Клімчак запевнив, що пам’ятає про вимоги перевізників. "Всі вони реалізуються, проблема аграріїв і перевізників надзвичайно схожа" , – сказав він.

Тим часом транспортна галузь заявляє, що чекає на конкретні законодавчі акти.

"Ми мали повідомлення від Міністерства інфраструктури, що буде представлений проєкт закону, який посилить перевірки українських перевізників, минули тижні – у нас немає проєкту" , – прокоментував Мацей Вронський, президент Асоціації транспорту та логістики Польщі.

За його словами, перевізники все ще протестують, але неофіційно.

"Цих людей ми бачимо на протестах фермерів. Для мене це також абсолютно несерйозно, ми повинні дати можливість урядовому управлінню реалізувати пункти угоди, укладеної в січні. Я проти посилення протестів, я проти блокування доріг, я за вирішення проблем конкретних громад" , – зазначив Вронський.

Сигнали фермерів і перевізників свідчать про те, що якщо до четверга в цьому питанні нічого не відбудеться, то масштаб і кількість протестів на кордоні з Україною може тільки зрости.

У січні перевізники, які блокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, за угодою з урядом Польщі вирішили призупинити свій протест до 1 березня, щоб дати час урядовцям напрацювати вирішення їхніх вимог.

Перевізники хочуть запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових.