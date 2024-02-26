Протести польських фермерів: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні з Україною, у чергах стоять 2200 фур. Найбільше протестувальники перешкоджають руху вантажівок, що прямують з України у Польщу.﻿ Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"На жаль, блокування руху для вантажних транспортних засобів польськими фермерами продовжується. Кількість напрямків незмінна - це 6. З українського боку йдеться про пункти пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". Сукупно на всіх цих напрямках на території Польщі станом на ранок (26 лютого, - ред.) в чергах з можливістю проїзду в бік України перебуває десь 2200 вантажівок" , - розповів він.

За словами спікера ДПСУ, найбільша черга навпроти "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин".

"Якщо говорити про останній напрямок, то тут перетинає кордон найменша кількість вантажівок. За минулу добу в бік України прослідували десь 50 вантажівок. Натомість за останні дні польські фермери не пропускають жодної вантажівки, яка слідує з України в Польщу на цьому напрямку. І власне показники перетину кордону з України в Польщу залишаються нульовими" , - додав Демченко.

Також, за його словами, критично низькі показники перетину кордону залишається по напрямку пункту пропуску "Шегині", за минулу добу там перетнуло кордон лише 70 вантажівок.