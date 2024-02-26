Україна наздогнала РФ у виробництві дронів-камікадзе – Мінстратегпром
Станом на 2024 рік Україна наздогнала Росію у кількості виробництва дронів-камікадзе, подібних до іранських Shahed-131 та Shahed-136. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі телемарафону, повідомляє Ліга.net.
"На цей рік наші спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії", – сказав він.
Камишін розповів, що Україна досягає успіху як у виробництві аналогів "Шахедів", так і у виробництві інших ударних безпілотників.
"Те, що на Росії вибухає – то все наше", – зазначив міністр.
Відповідаючи на уточнювальне запитання щодо того, наскільки українські дрони-камікадзе схожі на російсько-іранські, Камишін заявив: "
І за кількістю вибухівки, яку вони несуть, і за дальністю дії, і за іншими технічними параметрами".
Вперше про те, що Україна запустила серійне виробництво аналогів "Шахедів", глава Мінстратегпрому заявив у листопаді 2023 року. Тоді, за його словами, йшлося про виробництво десятків дронів на місяць.