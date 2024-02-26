Mercedes-Benz обійшов Tesla у рейтингу вартості брендів

Mercedes-Benz повернув собі позицію найціннішого автомобільного бренду у світі. Його вартість зросла на 1%, до $59,4 млрд.Це свідчить про те, що бренд не лише зберіг свій преміальний статус, але й покращив свої операційні та фінансові показники.

Про це йдеться у звіті Brand Finance, повідомляє﻿ "Укравтопром".



Водночас вартість Tesla знизилася на 12% до $58,3 млрд. З таким показником бренд посів другу сходинку рейтингу 2024 року.

Третю позицію зберіг за собою японський бренд Toyota, вартість якого в цьому році оцінена у $52,7 млрд.

Також до топ-10 найцінніших автомобільних брендів 2024 року потрапили Porsche, BMW, Volkswagen, Honda, Hyundai, Ford та Audi.

Титул найсильнішого автомобільного бренду у світі залишився за виробником розкішних спортивних автомобілів Ferrari.

Bosch цьогоріч став найціннішим і найсильнішим брендом автокомпонентів.