Україна сьогодні планує експортувати більше електрики, ніж імпортувати

Україна сьогодні планує експортувати 2429 МВт-год електроенергії до п'яти європейських країн, що на 350 МВт-год більше, ніж буде імпортовано.﻿ Про це заявили в НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Експорт електрики протягом доби здійснюватиметься в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг - 2429 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 200 МВт.

Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Молдови, а також в денні та вечірні години з Румунії. Загальний обсяг - 2079 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 553 МВт.