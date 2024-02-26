Німеччина таємно домовляється з Індією про купівлю снарядів для України – ЗМІ

Представники Німеччини ведуть таємні переговори з Індією, щодо закупівлі боєприпасів для України. Про це йдеться у матеріалі Spiegel, повідомляє Європейська правда.

Повідомляється, що неформальна група офіцерів, дипломатів і державних службовців з канцелярії, фінансового та економічного відомств зустрічається в Берліні кожні два тижні.

Вони дають поради, до яких країн можна звернутися, які ще можуть мати запаси боєприпасів, і як їх переконати.

За інформацією з урядових кіл, політичних табу у цих перемовинах майже не існує.

В Індії, наприклад, досі зберігаються досить великі запаси артилерійських боєприпасів – за оцінками інсайдерів, це кілька сотень тисяч пострілів. Уряд у Нью-Делі відкрито не хоче продавати свої снаряди; Індія все ще підтримує дружні відносини з Москвою.

"Як наслідок, зараз ведуться приховані переговори про те, чи можна отримати боєприпаси через посередників" , – йдеться у матеріалі.

Подібні угоди, кажуть у Берліні, можливі з арабськими країнами, деякі з яких мають великі запаси. На думку експертів, на Балканах і в Африці також є держави, які все ще мають запаси – або навіть можуть виробляти боєприпаси.