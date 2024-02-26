ЗСУ відійшли з Ласточкиного на Авдіївському напрямку − речник

Станом на 26 лютого українські підрозділи відійшли від селища Ласточкине на Авдіївському напрямку. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Підрозділи ЗСУ здійснили відхід від селища Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка − Тоненьке − Бердичі і не допустити подальше просування противника далі у західному напрямку" , – повідомив Лиховій.

Нагадаємо, 24 лютого з посиланням на аналітиків повідомлялося, що російські війська окупували селище Ласточкине, що на захід від Авдіївки.

25 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що Ласточкине не окуповане, підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю селища, там тривали бої за населений пункт.