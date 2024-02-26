Росія пригрозила "симетричною" відповіддю у разі конфіскації активів

Росія дасть "симетричну" відповідь на будь-які дії США та їхніх союзників, спрямовані на заморожені її активів за кордоном.﻿ Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на слова міністра фінансів РФ, повідомляє Економічна правда.

"У нас також не менше заморожених активів, ніж у Заходу" , - заявив міністр фінансів РФ Антон Силуанов, пише Bloomberg.

Він не уточнив, які саме західні активи мав на увазі, але, ймовірно, йшлося про заморожені золото-валютні резерви Росії.

Міжнародні санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, заблокували низку активів за кордоном, включаючи близько 300 мільярдів доларів, що належать Центробанку РФ. Кампанія політиків та активістів, яка спрямована на те, щоб забрати ці активи та передати кошти Києву, набирає обертів.

Росія заблокувала кошти нерезидентів з країн, які вона вважала "недружніми", на спеціальних рахунках типу "С" після початку війни. Станом на початок листопада 2022 року на цих рахунках перебувало понад 280 мільярдів рублів (3 мільярди доларів).

Раніше група експертів-юристів заявила, що конфіскація заморожених активів Центробанку РФ не суперечить міжнародному праву з огляду на масштаби вторгнення Росії в Україну.