Російські війська перегруповуються під Куп'янськом – речник ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що протягом 24 лютого російські війська не наступали на Куп'янському напрямку. Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що це пов'язано з перегрупуванням окупантів на даному напрямку фронту, повідомляє Ліга.net.

"Коли ми не бачимо щось про бойові зіткнення, це не означає, що там не йде війна. Там застосовується артилерія, росіяни закидують українські війська КАБами (керованими авіабомбами, - ред.) з бомбардувальників тощо" , – сказав він.

Відповідаючи на запитання, з чим пов'язано це перегрупування, Євлаш сказав: "Вони отримали якийсь план від військового керівництва, їм треба перегрупувати свої сили, щоб продовжити наступи".