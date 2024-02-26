Москва продовжить використовувати енергію як зброю – британська розвідка

Британська розвідка прослідкувала від 2014 року, як РФ використовувала енергію як зброю, і дійшла висновку, що цей тренд продовжиться і надалі, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 26 лютого.

Розвідка проаналізувала спрямовані на енергетику дії РФ, починаючи від анексії Криму і захоплення так званих "вишок Бойка" у Чорному морі в 2014 році до російських ударів по енергетичній інфраструктурі України на початку цього року.

"Протягом свого конфлікту з Україною Росія намагалася використовувати енергію як зброю. Російські удари по енергетичній інфраструктурі України спричинили широку нестачу електроенергії в країні в той час, як на глобальному рівні російський президент Володимир Путін використовував енергетичну політику для підриву міжнародної енергетичної безпеки" , – йдеться в огляді.

Зазначається, що скороченням потоків газу до Європи шляхом обмеження трубопровідних постачань Путін намагався підірвати єдність Європи проти російської незаконної війни.