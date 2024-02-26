Соратниця Навального заявила, що його мали обміняти на російського кілера

Голова Міжнародного Фонду боротьби з корупцією Марія Пєвчіх заявила, що існувала домовленість про обмін опозиційного російського політка Олексія Навального напередодні його смерті у колонії, повідомляє Українська правда.

"Олексій Навальний міг би прямо зараз, прямо сьогодні сидіти на цьому місці. Це не фігура мови, це могло і повинно було статися. Навальний найближчими днями повинен був опинитись на волі. Тому що ми добились рішення про його обмін" , – заявила Пєвчіх.

За її словами, на початку лютого президенту РФ Володимиру Путіну запропонували обміняти кілера, офіцера ФСБ Вадіма Красікова, який відбуває термін за вбивство у Берліні, на двох американських громадян та Олексія Навального.