В Україні планують запровадити кешбек за купівлю українських товарів
Кабінет міністрів збирається розробити програму "Український кешбек", яка передбачатиме повернення частини грошей за купівлю вироблених в Україні товарів та послуг. Про це на презентації програми "Зроблено в Україні" в понеділок у Києві сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє ЛігаБізнес.
"Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли зберегти й масштабувати свою роботу. І я доручив Кабміну розробити кілька практичних кроків. Зокрема, розробляється програма Українського кешбеку. Коли за купівлю визначених типів зроблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку", – сказав він.
Програма має запрацювати до кінця 2024 року.
За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, кешбек буде передбачений для бізнесу.
"Ми відновлюємо програму компенсації на сільгосптехніку – 25%. З другої половини року ми будемо працювати над тим, щоб розширити кешбек на інші види техніки – комунальну, спеціальну, транспорт", – сказала вона під час свого виступу.
Наприкінці січня 2024 року Зеленський започаткував економічну платформу "Зроблено в Україні" для постійної комунікації та координації взаємодії державних органів з бізнесом.
Після цього держава зареєструвала власний бренд "Зроблено в Україні", який вперше показали на форумі з Зеленським.