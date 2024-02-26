Зеленський: Україна терміново чекає на відповідь від ЄС та Польщі щодо кордону

Україна передала Єврокомісії пропозиції щодо вирішення проблем на кордоні з Польщею. Відповідь потрібна терміново.﻿ Про це заявив президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні", пише Юрій Дощатов, РБК-Україна.

"Пропозиції були передані Єврокомісії, були озвучені колегам із Польщі. Зараз треба робити все, щоб ситуація була вирішена" , - сказав Зеленський.

Він подякував аграріям та бізнесу за розуміння ситуації та гідну поведінку на кордоні.

Як уточнила перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, Україна згодна продовжити моніторинг поставок трьох товарів - яйця, цукор та курятини та розширювати список товарів для моніторингу, як пропонує Польща, не має наміру.

"Ми не погоджуємось на розширення списку" , - сказала Свириденко.

Вона також зазначила, що президент доручив терміново вирішити питання на кордоні, тому Україна чекає на відповідь від Польщі якнайшвидше.

"Ми чекаємо на відповідь від Польщі і 28 березня ми чекати не будемо" , - сказала вона.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що готовий зустрітись із представниками України 28 березня.