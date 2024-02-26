Україна працює на відновлення роботи одного з аеропортів – Єрмак

Голова Офісу президент Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над відновленням роботи одного з аеропортів. Про це він сказав на презентації програми "Зроблено в Україні" в понеділок.﻿, повідомляє ЛігаБізнес.

"Ми працюємо над тим, щоб відкрити один з аеропортів. Але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть [закриті]. Ми розуміємо, наскільки це буде потужний поштовх для розвитку економіки" , – оголосив Єрмак.

Який саме аеропорт може відновити роботу, він не уточнив.

15 листопада 2023 року керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час поїздки до США анонсував відновлення цивільних польотів ще до закінчення війни за умови посилення української протиповітряної оборони.

Чутки про можливе відновлення польотів були й раніше, але тоді йшлося про якийсь з аеропортів на заході України – насамперед в Ужгороді, де злітно-посадкова смуга розташована впритул до словацького кордону, і літак одразу після зльоту потрапляє у повітряний простір країни-члена НАТО.

На початку грудня 2023 року Офіс президента зібрав в аеропорту "Бориспіль" іноземних послів, натякнувши на можливість відновлення роботи аеропорту. Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, зокрема, сказав, що "тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта". Проте директор аеропорту не підтвердив можливість відновлення роботи.