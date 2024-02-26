Угорці отримують повідомлення з погрозами: в РНБО заявили про російську ІПсО

Центр протидії дезінформації при РНБО застеріг щодо чергової інформаційно-психологічної операції з погрозами етнічним угорцям і закликами до них покинути Україну, повідомляє Українська правда.

"На номери телефонів українських етнічних угорців почали приходити повідомлення угорською мовою із закликами забиратися "геть з України". Повідомлення надходять буцімто від "українських націоналістів", але з акаунтів з кодами мобільних операторів Казахстану, Боснії та Герцоговини і Киргизстану.

Центр повідомляє, що такі повідомлення — це чергова російська ІПсО, яка має на меті створити видимість погроз на адресу угорців України з боку "українських націоналістів", щоб спровокувати міжетнічну ворожнечу між українцями та угорцями" , – йдеться в повідомленні.

ЦПД наголошує, що українська сила – це єдність народу, тому Росія прагне розколоти українське суспільство.

Центр протидії дезінформації закликає при отриманні таких повідомлень блокувати контакт, з якого було надіслано смс, та звернутися до Кіберполіції.