На Таврійському напрямку війська РФ посилюють авіаудари та штурми – командувач
Противник продовжує тиснути на Таврійському напрямку, а українські війська посилюють лінію оборони під Авдіївкою, щоб не допустити подальшого просування росіян та завдати ворогу якнайбільших втрат. Про це заявив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, повідомляє Українська правда.
"В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" противник нарощує кількість авіаударів (за минулу добу — 45) та штурмових дій (72 бойові зіткнення — найбільше за останні два тижні). Також агресор вчинив 897 артилерійських обстрілів та 83 удари дронами-камікадзе.
Лише на Мар’їнському напрямку ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під Авдіївкою — 25, на Запоріжжі — 6. На Авдіївському напрямку посилюємо лінію оборони, організовуємо оборону населених пунктів західніше Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян та завдати йому якнайбільших втрат", – зазначив Тарнавський.
Генерал зазначає, що при цьому по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати ворога (вбитими і пораненими) за добу 25 лютого склали 447 осіб. Абсолютна більшість із них — саме на Донеччині та під Авдіївкою. Тоді як для українських Сил оборони пріоритетом у складних обставинах на полі бою є збереження життя своїх військових.
Втрати ворога в озброєнні та військовій техніці склали 62 одиниці, не враховуючи 266 БпЛА. Зокрема, знищено або пошкоджено 13 танків, 32 ББМ, 2 артсистеми, 15 автомобілів. Також знищено 1 склад боєприпасів ворога.