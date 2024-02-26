Президент оголосив про запуск економічної платформи "Зроблено в Україні"

Президент Володимир Зеленський оголосив про старт нової економічної платформи "Зроблено в Україні", повідомляє Економічна правда.

"Під час форуму "Зроблено в Україні" оголосив про старт нашої нової економічної платформи, а отже, нової економічної політики. Ми вже зробили значні речі для модернізації та спрощення роботи державних інституцій, щоб інституції сприяли ефективності нашої економіки. Зараз маємо додати ще інструментів" , - написав він у своєму Telegram.

Глава держави наголосив, що новостворена платформа "Зроблено в Україні" має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави і підприємців.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли зберегти та масштабувати свою роботу. Я доручив Кабінету Міністрів України розробити кілька практичних кроків" , - додав він.

Також Зеленський заявив про необхідність узгодити сучасну моральну угоду між суспільством і бізнесом, між державою і бізнесом.

"Підприємницькі успіхи окремої людини мають бути частиною суспільного успіху та спільної сили всієї України. Це можливо тільки за умови, що бізнес працює чисто, по-білому, платить податки в Україні, намагається створювати гідні робочі місця для громадян України і не працює в Росії та не допомагає війні проти України" , - сказав він.

Президент наголосив, що це абсолютно зрозумілі моральні правила, і кожен, хто дотримується таких правил, має отримати повне сприяння держави та всіх інституцій.