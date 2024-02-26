Кабмін пропонує пом’якшити умови для надання субсидій

Міністерство соціальної політики України пропонує внести зміни до порядку призначення житлових субсидій. Одна з запропонованих норм стосується боржників.﻿ Про це йдеться в проєкті постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Згідно з проєктом, житлова субсидія не буде призначатися за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати однієї з житлово-комунальних послуг, якщо її сума перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень). Наразі субсидія не призначається, якщо загальна сума заборгованості зі сплати всіх житлово-комунальних послуг перевищує вказану величину.

Проєктом акта пропонується доповнити положення нормою, що у разі смерті члена домогосподарства (крім заявника) або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства уповноважені органи самостійно переглядають житлову субсидію з місяця, наступного за місяцем, у якому настала смерть, без звернення заявника.

Також вносяться зміни до порядку в частині уточнення норми щодо проведення перерахунку розміру пільг у разі смерті члена сім’ї пільговика незалежно від подання пільговиком відповідної заяви.