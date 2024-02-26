Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Болгарії
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, повідомляє Європейська правда.
"Сьогодні ми провели з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, як і завжди, продуктивні та цілком конкретні перемовини", – зазначив президент України.
Зеленський подякував Болгарії за підтримку українських зусиль у Чорному морі та в Дунайському регіоні щодо розширення торговельних потоків та відновлення нормального судноплавства.
"Це надзвичайно важливо, що нам вдається навіть у такий непростий час попри всі складнощі забезпечувати нормальні економічні відносини", – вказав Зеленський.
За його словами, сторони домовилися активізувати розбудову логістики та інфраструктури в регіоні. Як переконаний президент, спільна повага до принципу добросусідства додасть економічного зростання обом країнам.
Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков у понеділок прибув з візитом в Україну. Деталі візиту, який раніше не анонсували, не розкривають.