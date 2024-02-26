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Зеленський підписав законопроект про демобілізацію строковиків

Зеленський підписав законопроект про демобілізацію строковиків
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав закон про звільнення в запас строковиків, в яких завершився термін військової служби під час воєнного стану, повідомляє Українська правда.

Про це говорить інформація про законопроєкт на сайті Верховної Ради.

Вказується, що 26 лютого законопроєкт "повернуто з підписом від президента України".

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Що цьому передувало:

  • 23 лютого цей законопроєкт за основу і вцілому підтримала Верховна Рада.
  • 24 листопада 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов після засідання Ставки верховного головнокомандуючого заявив, що військовослужбовці строкової служби, термін служби яких вже закінчився,найближчим часом будуть демобілізовані.
  • Він зокрема повідомив, що строковики, в яких закінчився термін служби, але які бажають залишитися, зможуть зробити це, уклавши контракт. Інші ж будуть демобілізовані.

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