Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО

Парламент Угорщини сьогодні, 26 лютого, ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Index.

Зазначається, що в перший день весняної сесії представники ухвалили ратифікацію членства Швеції в НАТО.

За це проголосували 188 депутатів, ще 6 виступили проти. Утримавшихся не було.

Угорщина була останньою державою-членом, яка схвалила заявку Швеції в НАТО.

Проблеми вступу Швеції до НАТО

Швеція 2022 року після вторгнення Росії в Україну подала заявку на вступ до НАТО. Проти цього рішення були Туреччина та Угорщина. Туреччина дала свою згоду.

Днями стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан схвалив угоду зі Стокгольмом в оборонній сфері для вступу Швеції до НАТО.