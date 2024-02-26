Шольц пояснив, чому виступає проти постачання Taurus Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив категорично проти постачання крилатих ракет Taurus Україні, посилаючись на ризик втягування своєї країни у війну, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у Twitter (X).

"Німеччина є найбільшим військовим постачальником України в Європі. Це так і залишається. Але зрозуміло одне: ми не станемо стороною війни – ні прямо, ні опосередковано. Цими двома принципами я керуюся у всіх своїх рішеннях", – зазначив він.

Як повідомляє Focus, у спілкуванні з журналістами він вказав, що Берлін "не повинен пов'язувати себе... з цілями, яких досягає ця система".

"Ця ясність необхідна. Я здивований, що деяких людей це навіть не зачіпає, що вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, призвести до своєрідного втягування у війну", – наголосив Шольц.

За його словами, чого не вистачає Україні, так це боєприпасів. Він додав, що його "дуже дратує відсутність балансу між тим, що дійсно потрібно зараз, і дебатами про цю систему (Taurus)".

"Це дуже далекобійна зброя. І те, що роблять (постачанням крилатих ракет) британці і французи з точки зору контролю над цілями та супровідного контролю над цілями, не може бути зроблено Німеччиною. Це знає кожен, хто мав справу з цією системою", – заявив Шольц.

Перед тим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре наголосив, що його країна потребує крилатих ракет Taurus для захисту від Росії, а побоювання щодо ескалації, на його думку, є безпідставними.

Раніше у Бундестазі не знайшлося достатньо голосів для ухвалення резолюції, внесеної опозицією, із прямим закликом надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Водночас німецькі депутати підтримали підготовлену керівними партіями пропозицію щодо озброєння для України, яка, серед іншого, передбачає заклик надати далекобійні системи Києву. Крилаті ракети Taurus у пропозиції напряму не згадуються.