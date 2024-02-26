Туск: Сварка України та Польщі стане найбільшим ідіотизмом в історії

Сварка між Україною та Польщею через "зернове питання" стала б найбільшим ідіотизмом в історії взаємин двох країн. Необхідно знайти вирішення проблеми, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

За словами Туска, зараз немає дефіциту польсько-українських відносин, але є "критичний момент", який стосується експорту української агропродукції до Польщі та інших країн Євросоюзу без мита.

Польський прем'єр розповів, що збереження чинних правил українського експорту є неприйнятним для сотень тисяч фермерів.

Він зазначив, що дві країни мають знайти таке рішення, яке влаштує Україну, але водночас не зашкодить польським фермерам.

"Я дуже сподіваюся на розуміння. Сподіваюся, що українські політики відмовляться від часом непотрібних емоційних коментарів. Зрозуміло, що це складний момент, ми маємо знайти рішення, але не таке, що могло б нас роз'єднати. Якби ми зараз посварилися і не знайшли рішення у цій справі, це був би найбільший ідіотизм в історії наших народів" , - додав прем'єр.

Блокада кордону з Україною

Нагадаємо, що польські фермери вже кілька тижнів продовжують протести на кордоні з Україною. Вони блокують пункти пропуску для вантажівок, які експортують українську агропродукцію і не лише.

Така ситуація сильно впливає на український експорт, який іде транзитом через Польщу.

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив план із п'яти пунктів для того, щоб припинити блокаду кордону.

Якщо проблему з Польщею не вирішать, глава українського уряду пригрозив дзеркальними заходами.