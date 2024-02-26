ОСУВ Таврія: Росіяни з трьох сторін штурмують Орлівку після відходу ЗСУ з Ласточкиного

Російські війська намагаються з трьох сторін штурмувати Орлівку після відходу Збройних сил України з Ласточкиного на Донеччині, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в етері телемарафону новин.

"Збройні сили, дійсно, здійснили відхід від селища Ласточкине, яке розташоване одразу на захід після Авдіївки. Там є умови складного рельєфу, там такий каскад невеликих водосховищ, і це кваліфікується як стабілізація лінії оборони, певне її вирівнювання. Противник продовжує спроби наступальних дій у напрямку населеного пункту Орлівка, він веде їх з трьох напрямків, але вони не мають успіху".

За словами Лиховія, підрозділи Сил оборони докладають максимальних зусиль, щоб "нищити противника, який продовжує наступ збільшеними штурмовими групами, не шкодуючи свого "гарматного м'яса", маючи перевагу в авіації та артилерії".

Також речник повідомив, що на Авдіївському напрямку російська авіація й артилерія перетворює фортифікаційні споруди та населені пункти на суцільні руїни, де немає за що триматися. Тому підрозділи Сил оборони змушені подекуди відходити із займаних позицій.

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