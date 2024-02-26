Генштаб: Росіяни 4 рази намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра

На фронті за добу відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з РСЗВ, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 26 лютого.

"Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА противника".

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 14 атак противника - в районі Синьківки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші війська із займаних позицій.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено 4 спроби штурму позицій наших військ.