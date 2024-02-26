Росія вже почала втручання у вибори США: NBC розповіло деталі

Росія вже поширює дезінформацію напередодні виборів у США цього року. Для цього використовують фейкові акаунти і ботів, щоб завдати шкоди президенту Джо Байдену і його колегам-демократам, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє NBC News.

Видання з посиланням на експертів вказує, що спроби атакувати Байдена є частиною триваючих зусиль РФ зі скорочення американської військової допомоги Україні, а також підтримки США і солідарності з НАТО.

Також аналогічних зусиль докладають у Європі. Франція, Німеччина і Польща заявили цього місяця, що Росія розгорнула шквал пропаганди, намагаючись вплинути на вибори до Європейського парламенту в червні.

Старший науковий співробітник Альянсу за захист демократії Німецького фонду Маршалла Брет Шафер сказав, що стимул до втручання у вибори у США зараз посилюється, а пов'язано це з недавніми словами експрезидента Дональда Трампа.

Що РФ може використовувати як інструмент

Офіційні особи та експерти США найбільше стурбовані тим, що Росія може спробувати втрутитися у вибори за допомогою аудіо- або відеоматеріалів з використанням інструментів штучного інтелекту. Також втручання може бути аналогічним тому, що було у 2016 році. Тоді була поцуплена внутрішня пошта Демократичної партії.

"Проросійські онлайн-пропагандистські кампанії, які процвітали в Twitter і Facebook напередодні президентських виборів у США в 2016 році, тепер стали звичайним явищем на всіх великих соціальних мережах, хоча окремі акаунти зараз рідко стають настільки вірусними, як колись" , - пише видання.

Ці операції впливу часто створюють облікові записи, що збігаються, на кількох сайтах, політика модерації яких сильно різниться.

Раніше компанія Meta виявила проросійську мережу під назвою "People Say" і ліквідувала її, хоча в інших соціальних мережах вона досі існує.

Штучний інтелект

Старший науковий співробітник Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень Атлантичної ради Емерсон Брукінг сказав, що серйознішою російською загрозою виборам 2024 року може виявитися фейковий аудіозапис, створений штучним інтелектом.

Спланований дипфейк або витік інформації можуть не розгорнутися на національній арені. Натомість, на думку експертів, він може бути націлений на особливо важливий штат або район, що коливається.

Це може бути спрямовано на те, щоб відмовити деяких виборців іти на вибори або посіяти недовіру до точності підрахунку бюлетенів.

Частина республіканців повторюють російську пропаганду

Видання вказує, що в США пропагандистські теми Росії тепер часто повторюються в коментарях деяких республіканських законодавців і коментаторів, які підтримують Трампа, включно із зображенням українського уряду як глибоко корумпованого.

Експерти вважають, що прийняття російської державної риторики в політичних дебатах США є перемогою Москви. Метою диктатора Володимира Путіна є бажання посіяти сумніви та розбіжності серед американців.

"Не менш приємний для них результат - це те саме, що й минулого разу, коли третина країни не вірить голосуванню" , - сказав Шафер.

А колишній співробітник оперативного управління ЦРУ, сказав, що Кремль, найімовірніше, вважатиме спробу проникнути в систему голосування США заходом із низьким рівнем ризику.

Вибори у США

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, крім Дональда Трампа, у фаворитах експосол США в ООН Ніккі Гейлі.

Вчора радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім занепокоєний щодо можливого втручання Росії в президентські вибори 2024 року.