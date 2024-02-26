У ряді областей оголошено повітряну тривогу через російські БпЛА

Російська армія увечері 26 лютого запустила кілька груп ударних БпЛА на територію південних областей України. Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Одеській областях, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram, Сили оборони півдня в Telegram.

Зокрема військові станом на 19:39 попереджають про загрозу застосування ударних БпЛА у Херсонській та Миколаївській областях.

О 19:45 повітряні сили повідомили, що ворожі БпЛА на Миколаївщині, рухаються на Одещину.

О 19:58 військові уточнили, що декілька груп ударних безпілотників рухаються територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини.