Макрон закликав Європу підготуватися до нападу з боку Росії

Лідери Європи мають підготуватися до можливого нападу з боку Росії найближчими роками, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє El Mundo.

Він заявив сьогодні, що ми (країни Європи - ред.) повинні підготуватися до нападу з боку Росії в найближчі роки.

Також він підкреслив, що режим Володимира Путіна не зможе виграти війну в Україні.

"Колективний аналіз полягає в тому, що за кілька років ми маємо підготуватися до нападу Росії" , - заявив Макрон на відкритті в Парижі конференції на підтримку України, в якій узяли участь близько двадцяти глав держав і урядів.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися будь-коли, включаючи початок війни.

16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Раніше німецьке видання Bild писало, що НАТО має намір провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.