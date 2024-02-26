Кулеба: Ера нейтралітету та миру в Європі добігла кінця

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що повномасштабна російська агресія проти України та загроза, яку Кремль становить для Європи, поклала край ері миру на континенті та ері нейтралітету, повідомляє Європейська правда.

Про це він розповів в інтерв’ю The Irish Times.

Говорячи про можливість нейтралітету окремих країн у нинішніх умовах, голова МЗС сказав, що кожна країна має сама визначати найкращі засоби забезпечення власної безпеки.

"Особисто я вважаю, що ера нейтралітету закінчилася, так само як і ера миру в Європі. Ця сумна реальність є результатом нової реваншистської та імперської сили на сході нашого континенту, тобто диктатури Путіна", – пояснив він.

Кулеба наголосив, що в разі загарбання України Росія не зупиниться, тож забезпечення українських Збройних Сил усією необхідною зброєю – це "найкращий спосіб забезпечити довгострокову безпеку Європи зараз".

Він також закликав активізувати військове виробництво в Європі, усунути всі бюрократичні перешкоди та скерувати всі військові замовлення на континенті на потреби європейських держав і насамперед – України.

"Кожен артилерійський снаряд, вироблений в Європі, повинен служити цілям захисту Європи", – повторив міністр.

Як відомо, повномасштабна війна Росії проти України змусила низку європейських держав переглянути своє ставлення до нейтралітету: Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО; Швейцарія активізувала співпрацю з Альянсом; а нейтральна Ірландія – оголосила про значні як для себе інвестиції в оборону.