Повітряні сили повідомили про невизначені БпЛА від кордону з Молдовою
Повітряні сили ЗСУ увечері 26 лютого повідомили, що невизначені БпЛА прямують від кордону з Молдовою у напрямку Хмельницького, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.
Повітряну тривогу оголосили у Чернівецькій та Хмельницькій областях.
О 23:25 військові повідомили про загрозу ударних БпЛА у Рівненській області.
Що передувало:
Увечері 26 лютого в низці південних областей вже була оголошена тривога через ударні БпЛА росіян.