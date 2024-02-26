Повітряні сили повідомили про невизначені БпЛА від кордону з Молдовою

Повітряні сили ЗСУ увечері 26 лютого повідомили, що невизначені БпЛА прямують від кордону з Молдовою у напрямку Хмельницького, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

Повітряну тривогу оголосили у Чернівецькій та Хмельницькій областях.

О 23:25 військові повідомили про загрозу ударних БпЛА у Рівненській області.

Що передувало:

Увечері 26 лютого в низці південних областей вже була оголошена тривога через ударні БпЛА росіян.