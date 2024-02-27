Макрон оголосив коаліцію для надання Україні ракет та бомб
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про "коаліцію" для надання Україні "ракет середньої та великої дальності та бомб", повідомляє Українська правда.
Макрон заявив, що союзники України створять коаліцію для доставки до Києва ракет середньої та великої дальності.
За його словами, було вирішено "створити коаліцію для глибоких ударів і, отже, ракет середньої і великої дальності і бомб".
Він також закликав європейців "виробляти більше".
"Протягом наступних десяти днів ми збираємося докладати всіх цих зусиль, тому що ми опитали багато європейських і неєвропейських країн, у яких є боєприпаси", – сказав Макрон.