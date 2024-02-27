Київ може зробити більше для боротьби з корупцією – Держдеп США

У Вашингтоні вважають, що Україна може зробити більше для боротьби з корупцією.﻿﻿ Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Українська правда.

"Ми давно ведемо розмови з українським урядом про необхідність застосування антикорупційних заходів. Ми вважаємо, що можна зробити більше – що вони можуть (зробити більше – ред.), і ми ведемо з ними постійний діалог з цього питання" , – сказав Міллер.

Він підкреслив, що в Вашингтоні бачать, як українська сторона впродовж останніх років здійснила низку антикорупційних заходів.