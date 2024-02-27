ISW: Війська РФ повернули собі стратегічну ініціативу на фронті
Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що російські війська повернули собі ініціативу на всьому театрі воєнних дій і зможуть проводити наступальні операції, коли і де вони захочуть, доки вони утримуватимуть ініціативу, повідомляє Українська правда.
Військові аналітики зауважили, що президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий наступ, який розпочнеться наприкінці травня або влітку 2024 року.
Зеленський також заявив, що українські військові мають чіткий план протидії російським військам.
ISW продовжує оцінювати, що російські війська повернули собі ініціативу на всьому театрі військових дій після контрнаступу України влітку 2023 року і що Росія, ймовірно, зможе визначати час, місце і масштаб майбутніх наступальних операцій в Україні.
Якщо Україна буде вести активну оборону на всьому театрі військових дій у 2024 році, тим самим віддасть стратегічну ініціативу Росії.
Російські війська матимуть можливість маневрувати концентрацією резервів і визначати, як і куди розподіляти ресурси, змушуючи Україну до оборонних дій доти, доки Росія буде утримувати стратегічну ініціативу.
Українські війська можуть позбавити Росію цих можливостей, якщо вони матимуть достатньо засобів, щоб кинути виклик російській ініціативі і проводити власні наступальні операції у 2024 році.
Ключові висновки ISW за 26 лютого
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Швеція вступить до НАТО після того, як 26 лютого Угорщина офіційно схвалила заявку Швеції на вступ до Альянсу.
- Президент Росії Владімір Путін 26 лютого підписав два укази, які офіційно відновлюють Московський і Ленінградський військові округи, кодифікуючи основні зусилля з реструктуризації і реформування російської армії.
- Офіційна передача регіонів, які раніше перебували у віданні Північного флоту, ймовірно, є частиною більш широких російських зусиль з відновлення командувань військових округів як головних штабів російських сухопутних військ, а також перепідпорядкування військово-морських сил ВМФ Росії, про що раніше повідомляв ISW.
- Відтворення військових округів підтримує паралельні цілі консолідації контролю над російськими операціями в Україні в коротко- та середньостроковій перспективі та підготовки до можливої майбутньої широкомасштабної війни звичайних збройних сил проти НАТО в довгостроковій перспективі.
- Президент України Володимир Зеленський заявив 25 лютого, що Росія готує новий наступ, який розпочнеться наприкінці травня або влітку 2024 року, що узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські війська повернули собі ініціативу на всьому театрі воєнних дій і зможуть проводити наступальні операції, коли і де вони захочуть, доки вони утримуватимуть ініціативу.
- Начальник російського Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов продовжує нещодавню кампанію з налагодження контактів з російськими військовослужбовцями після захоплення Авдіївки, Донецька область, і, за повідомленнями, відвідав командний пункт 58-ї загальновійськової армії (ЗВА) в Україні.
- Понад 20 глав держав, у тому числі 15 лідерів Європейського Союзу (ЄС), зустрілися в Парижі 26 лютого, щоб обговорити збільшення поставок боєприпасів в Україну.
- Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні 26 лютого.
- Придністровські джерела повідомили російському незалежному виданню "Верстка", що Придністров'я, проросійський сепаратистський регіон Молдови, не планує просити про приєднання до Росії під час з'їзду депутатів у Тирасполі 28 лютого.
- Нещодавно російські війська здобули підтверджені перемоги поблизу Кремінної, Бахмута та Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв по всій лінії фронту.
- За повідомленнями, Росія імпортувала "чутливих" європейських товарів, що підпадають під санкції, включно з технологіями озброєння, на суму майже 450 мільйонів євро (близько 488 мільйонів доларів США) у період з січня по вересень 2023 року.