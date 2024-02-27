Курс валют НБУ на 27 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 27 лютого 2024 року
Курс долара порівняно з 26 лютого знизився до рівня 38.3361 за 1 долар.
Євро подорожчав на 4 коп. до 41.5985 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 7 коп. до 48.6332 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 10 коп. до 43.5687 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 2 коп. до 9.6586 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.336 100
|EUR
|Євро
|41.598 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.633 200
|CHF
|Швейцарський франк
|43.568 700
|PLN
|Польський злотий
|9.658 600
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.