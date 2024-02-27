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Курс валют НБУ на 27 лютого

Курс валют НБУ на 27 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 27 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 26 лютого знизився до рівня 38.3361 за 1 долар.

Євро подорожчав на 4 коп. до 41.5985 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 7 коп. до 48.6332 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 10 коп. до 43.5687 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 2 коп. до 9.6586 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.336 100 --0.0166
EUR Євро 41.598 500 +0.0357
GBP Фунт стерлінгів 48.633 200 --0.0747
CHF Швейцарський франк 43.568 700 --0.0983
PLN Польський злотий 9.658 600 +0.0196

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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