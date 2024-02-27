Курс валют НБУ на 27 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 27 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 26 лютого знизився до рівня 38.3361 за 1 долар.

Євро подорожчав на 4 коп. до 41.5985 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 7 коп. до 48.6332 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 10 коп. до 43.5687 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 2 коп. до 9.6586 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.336 100 EUR Євро 41.598 500 GBP Фунт стерлінгів 48.633 200 CHF Швейцарський франк 43.568 700 PLN Польський злотий 9.658 600

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.