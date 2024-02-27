Ізраїль та ХАМАС наблизилися до угоди про припинення вогню – Байден

Ізраїль і ХАМАС наблизилися до укладення угоди про припинення вогню під час переговорів у Катарі, заявив президент США Джо Байден, повідомляє Українська правда.

Байден сподівається на припинення вогню в секторі Газа вже найближчими днями.

"Я сподіваюся, що до початку вихідних, до кінця вихідних… Мій радник із національної безпеки каже мені, що ми близькі до мети. Ми близькі. Ми ще не закінчили. Я сподіваюся, що до наступного понеділка ми доб'ємося перемир'я" , – сказав американський президент.

Також йдеться про звільнення заручників.

"Голос Америки" повідомляє, що наразі відбуваються так звані непрямі переговори − посередники зустрічаються окремо в одному й тому ж місті.

На публіці ж обидві сторони продовжили займати різні позиції щодо кінцевих цілей перемир'я, звинувачуючи одна одну в затягуванні переговорів.

Після зустрічі з катарським еміром шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, глава ХАМАС Ісмаїл Ханія, який переховується від правосуддя, заявив, що його угруповання вітає зусилля посередників з пошуку шляхів припинення війни. При цьому він звинуватив Ізраїль у тому, що той тягне час, поки жителі Гази вмирають в облозі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль готовий до угоди, але тепер справа за ХАМАС, який має "усвідомити реальність", "відмовитися від вимог", які він назвав "за межею" і "з іншої планети".