Уночі ППО знищила 11 "Шахедів" та дві ракети – Повітряні сили
У ніч на 27 лютого російські війська вдарили безпілотниками Shahed та ракетами різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 11 "Шахедів" та дві ракети Х-59.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом війська РФ запустили:
- балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області;
- 4 керовані авіаційні ракетами Х-59;
- одну протирадіолокаційну ракету Х-31П;
- 13 "Шахедів", райони пусків – Приморсько-Ахтарськ та Курська область РФ.
"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей", – йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.