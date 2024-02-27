Уночі ППО знищила 11 "Шахедів" та дві ракети – Повітряні сили

У ніч на 27 лютого російські війська вдарили безпілотниками Shahed та ракетами різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 11 "Шахедів" та дві ракети Х-59.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом війська РФ запустили:

балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області;

4 керовані авіаційні ракетами Х-59;

одну протирадіолокаційну ракету Х-31П;

13 "Шахедів", райони пусків – Приморсько-Ахтарськ та Курська область РФ.

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.