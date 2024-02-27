РФ за добу втратила 850 військових та 16 артсистем – дані Генштабу
Росія за минулу добу втратила в Україні приблизно 850 своїх військових, 16 артилерійських систем, 22 безпілотники та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 27.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 411 550 (+850) осіб,
- танків − 6 556 (+1) од,
- бойових броньованих машин − 12 494 (+16) од,
- артилерійських систем − 10 009 (+16) од,
- РСЗВ − 1 000 (+0) од,
- засобів ППО − 686 (+0) од,
- літаків − 340 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 729 (+22) од,
- крилатих ракет − 1 912 (+2) од,
- кораблів/катерів − 25 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 13 065 (+28) од,
- спеціальної техніки − 1 588 (+8) од.