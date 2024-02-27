РФ за добу втратила 850 військових та 16 артсистем – дані Генштабу

Росія за минулу добу втратила в Україні приблизно 850 своїх військових, 16 артилерійських систем, 22 безпілотники та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 27.02.24 орієнтовно склали: