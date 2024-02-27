Макрон заговорив про можливість відправки західних військ в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні. Про це Макрон заявив після переговорів з союзниками України в Парижі, повідомляє Європейська правда.

Макрон, виступаючи на пресконференції, сказав, що союзники зроблять "все необхідне, щоб Росія не змогла виграти цю війну". "Все можливе для досягнення цієї мети" , – додав він, говорячи про форми підтримки, які будуть надані Україні.

У цьому контексті він зазначив, що відправку західних військ в Україну у майбутньому "не можна виключати", хоча підкреслив: "сьогодні немає консенсусу щодо офіційного, прийнятого і схваленого відправлення військ".

Макрон не став говорити більше про позицію Франції з цього питання, посилаючись на "стратегічну невизначеність". "Я не буду знімати двозначність сьогоднішніх дебатів, називаючи імена. Я кажу, що це питання було підняте як один із варіантів" , – додав він.

"Багато людей, які сьогодні кажуть "Ніколи, ніколи", були тими самими людьми, які два роки тому казали: "Ніяких танків, ніяких літаків, ніяких ракет дальнього радіусу дії" , – пояснив Макрон.

"Давайте матимемо смирення визнати, що ми часто відставали від графіка на шість-дванадцять місяців. Це і було метою сьогоднішньої дискусії: все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети" , – додав президент Франції.

До цього часу Франція ніколи не згадувала про варіант надсилання західних військ в Україну.

Відповідаючи на запитання після зустрічі в Єлисейському палаці, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запевнив, що питання про відправку наземних військ не стояло на порядку денному.