ДПСУ про блокаду кордону: Пропускають критично малу кількість вантажівок

Польща продовжує блокувати шість пропускних пунктів для проїзду українських вантажних засобів. Фермери пропускають певну їх кількість, але це критично низькі показники.﻿ Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Загалом рух для легковиків та автобусів відбувається вільно в обидва боки. По вантажних транспортних засобах блокується рух по шести напрямках: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині" , - інформує він.

Як зазначає Демченко, станом на сьогоднішній ранок загальна кількість у чергах складає близько 2100 вантажівок. Найбільше скупчення наразі спостерігається навпроти "Краківець", "Рава-Руська" і "Ягодин".

"Поряд з чергами маємо суттєве зниження перетину кордону вантажними транспортними засобами. Польські фермери все ж пропускають незначну кількість вантажівок в обидва боки. Але критично низькі показники ми продовжуємо фіксувати на двох напрямках" , - повідомляє речник ДПСУ.

На пропускних пунктах перетнуло "Шегині" та "Ягодин", за його словами, перетнуло не більше 150 вантажівок при тому, що загалом пропускна спроможність цього напрямку складає приблизно 1200-1400 вантажівок за добу

"І власне на цьому напрямку польські фермери не пропускають жодної вантажівки, які слідують з України в Польщу. За останні дні тут нульові показники" , - зауважує він.

Блокування кордону перевізниками

Як зазначив Демченко, наразі немає офіційного підтвердження від польських прикордонників, що до блокування долучаться перевізники.

"Ні на рівні прикордонного представництва апарату, ні на рівні старших змін по пунктах пропуску" , - стверджує він.

За його словами, відповідну інформацію щодо планів поновлення блокувальних дій польськими перевізниками також спостерігали у відкритих джерелах.

"Серед напрямків, які ширилися в повідомленнях ЗМІ, то це в межах тих напрямках, де і зараз польські фермери блокують рух для вантажівок" , - додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, вчора з'явилась інформація про те, що польські перевізники мають намір відновити протести на кордоні з Україною в п'ятницю, 1 березня.