15 європейських країн готові купувати снаряди для України за межами ЄС

Кілька європейських країн підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії. Про це заявили учасники неформального саміту щодо підтримки України, скликаного у понеділок за ініціативи президента Франції, повідомляє Європейська правда.

Глава уряду Чехії Петер Фіала заявив, що п'ятнадцять країн готові приєднатися до ініціативи його держави, яка має на меті вирішити проблему нестачі боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів, для України.

"Чеська ініціатива користується сильною підтримкою з боку кількох країн" , – сказав Фіала після зустрічі в Парижі, додавши, що "це дуже сильний сигнал для Росії".

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що чеська пропозиція відповідає минулій політиці ЄС, і оголосив, що Париж приєднається до ініціативи.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна виділить понад 100 мільйонів євро на реалізацію чеського плану, і що "інші країни приєднаються".

"Що стосується боєприпасів, то є дуже хороша чеська ініціатива щодо купівлі боєприпасів і снарядів з усього світу для України" , – пояснив Рютте.

Він відмовився уточнити, які саме країни за межами Європи можуть бути залучені до виробництва цих боєприпасів. "Це таємниця" , – сказав він.

Кілька країн, включаючи Францію, Німеччину та Італію, підписали двосторонні угоди про безпеку з Києвом протягом останніх тижнів. ЄС намагається виконати свої зобов'язання перед Україною, особливо в частині постачання снарядів.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, який також був присутній у Парижі, запевнив, що міністри оборони ЄС представлять "протягом наступних десяти днів конкретний план щодо посилення спроможності замовляти боєприпаси для підтримки військових зусиль українського народу".