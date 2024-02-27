У Франції критикують заяву Макрона про відправку військ в Україну

Лідери крайніх лівих і ультраправих Франції засудили президента Емманюеля Макрона, який допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні, повідомляє Європейська правда.

Рано вранці у вівторок, 27 лютого, в соціальній мережі Twitter (X) Марін Ле Пен, лідерка ультраправого Національного об'єднання, виступила з різкою критикою цієї гіпотези, висунутої президентом республіки. "Я не знаю, чи всі усвідомлюють серйозність такої заяви" , – написала вона.

"Емманюель Макрон грається у воєначальника, але так недбало говорить про життя наших дітей. Це питання миру або війни в нашій країні" , – заявила Ле Пен.

Марін Ле Пен – не перший опозиційний політик, який відреагував на коментарі Емманюеля Макрона. Жан-Люк Меланшон і багато обраних членів лівої "Нескореної Франції", а також лідер Соціалістичної партії Олів'є Фор виступили з різкою критикою на адресу глави держави.

"Війна проти Росії була б божевіллям" , – відреагував лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон у соціальних мережах, назвавши коментарі Макрона "безвідповідальними".

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Президент Польщі Анджей Дуда також заявив, що серед союзників Києва немає згоди про відправлення військ в Україну.