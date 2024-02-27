Салліван: Путін виграє з кожним днем, поки Україна без допомоги США

Президент Росії Володимир Путін "виграє з кожним днем", поки Палата представників Конгресу США не ухвалює новий пакет допомоги Україні. Про це заявив радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN, повідомляє Європейська правда.

Напередодні напруженого тижня у Вашингтоні, який може закінчитися зупинкою роботи уряду, Салліван заявив, що "реальність така, що Путін виграє з кожним днем, коли Україна не отримує необхідних їй ресурсів, а Україна страждає".

Салліван вказав на "сильну двопартійну більшість у Палаті представників", яка готова ухвалити пакет допомоги для України, "якщо він буде винесений на розгляд".

Сенат, який контролюють демократи, вже ухвалив пакет допомоги Україні та іншим союзникам США, включаючи Ізраїль, на суму 95 мільярдів доларів.

Але в Палаті представників спікер-республіканець Майк Джонсон перебуває під тиском протрампівських ультраправих у своїй партії, які не хочуть виносити пакет на голосування.

"Історія спостерігає за тим, чи винесе спікер Джонсон законопроєкт (Сенату про зовнішню допомогу) на голосування" , – сказав Салліван.

"Якщо він це зробить, він (проєкт) пройде, і Україна отримає те, що їй потрібно для досягнення успіху. Якщо ні, то ми не зможемо дати Україні інструменти, необхідні для того, щоб вона могла протистояти Росії, і Путін буде головним бенефіціаром цього" , – додав радник Джо Байдена.

Напередодні Салліван заявляв, що Україна все ще здатна виграти війну проти Росії, але для цього вона повинна мати необхідні ресурси.