ЄС погодив збільшення ліміту експорту електроенергії для України
Оператори європейської енергосистеми ENTSO-E 26 лютого погодили збільшення пропускної спроможності для імпорту електроенергії з України. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє ЛігаБізнес.
З 1 березня вона становитиме 550 МВт на годину замість 400 МВт, як зараз.
"Експортну спроможність міждержавних інтерконекторів [збільшили] на 150 МВт. Ця потужність дорівнює роботі одного додаткового блоку теплової електростанції", – вказав Кудрицький.
За його словами, з середини лютого Україна поступово збільшує обсяги експорту електроенергії, а імпорту – зменшує.
"Позитивне рішення ENTSO-E сьогодні також свідчить, що ми продовжуємо удосконалювати нашу енергосистему: виконуємо технічні умови європейських колег для того, щоб підготувати нашу енергетичну інфраструктуру до збільшених обсягів експорту", – вказав Кудрицький.