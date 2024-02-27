ЄС погодив збільшення ліміту експорту електроенергії для України

Оператори європейської енергосистеми ENTSO-E 26 лютого погодили збільшення пропускної спроможності для імпорту електроенергії з України. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє ЛігаБізнес.

З 1 березня вона становитиме 550 МВт на годину замість 400 МВт, як зараз.

"Експортну спроможність міждержавних інтерконекторів [збільшили] на 150 МВт. Ця потужність дорівнює роботі одного додаткового блоку теплової електростанції" , – вказав Кудрицький.

За його словами, з середини лютого Україна поступово збільшує обсяги експорту електроенергії, а імпорту – зменшує.