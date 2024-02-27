Фіцо розчарований самітом Макрона про Україну: Не було ні слова про мир

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо висловив розчарування неформальним самітом щодо допомоги Україні, який у понеділок пройшов у Парижі з ініціативи французького президента Емманюеля Макрона, повідомляє Європейська правда.

"Як ми і передбачали під час кількох зустрічей в Братиславі сьогодні вранці, в Парижі панувала суто провоєнна атмосфера. Не було жодного слова про мир, що особисто мене дуже розчаровує" , – зазначив глава уряду Словаччини.

"У Парижі я повторив висновок сьогоднішньої зустрічі між урядом і партнерами по коаліції, що ми ніколи не погодимося відправити словацькі війська на війну в Україну" , – додав він.

"Я можу підтвердити, що є країни, які готові відправити своїх солдатів в Україну, є країни, які кажуть ніколи, серед них Словаччина, і є країни, які кажуть, що цю пропозицію слід розглянути" , – сказав також Фіцо.

За його словами, у своєму виступі на неформальному саміті він повторив основні позиції словацького уряду.

"Наша влада орієнтована на мир, наша влада відмовляється від продовження війни, ми не будемо надсилати зброю в Україну, ми зосереджені лише на цивільних проєктах" , – додав він.

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Президент Польщі Анджей Дуда також заявив, що серед союзників Києва немає згоди про відправлення військ в Україну.

Фіцо перед візитом у Париж заявив, що декілька країн-членів НАТО і ЄС розглядають можливість відправки солдатів в Україну на двосторонній основі.