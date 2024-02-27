Орбан відмовився вшанувати пам'ять Навального: згадав про його образи грузинів

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та правляча коаліція в парламенті країни відмовилися вшанувати пам'ять російського дисидента Олексія Навального, який нещодавно помер у в'язниці, повідомляє Ліга.net.

Під час хвилини мовчання, яку ініціював представник опозиції Бенце Тордаї, правляча коаліція на чолі з Орбаном відмовилася вставати, щоб вшанувати пам'ять Навального.

Пізніше угорський прем'єр подякував своїм соратникам за те, що вони "зберегли холоднокровність".

"Шовіністи не заслуговують на повагу. І хто б не назвав грузин "гризунами" у грузино-російській війні, ми не станемо на його честь. Але в будь-якому разі, нехай він спочиває з миром" , — сказав Орбан.

Водночас Тордаї заявив, що Орбан не встав "на зарплату Путіна".

У серпні 2008 року під час агресії РФ проти Грузії Навальний називав грузин "гризунами" після обстрілу Цхінвалі. Він закликав "запулити ракетою" до їхнього штабу і депортувати грузинів з Росії. Пізніше Навальний кілька разів перепросив за свої слова.