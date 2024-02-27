Серед українців суттєво знизилася впевненість у підтримці Заходу – опитування

У лютому 2024 року відносна більшість українців (49%) вірить, що Захід продовжує в міру можливостей підтримувати Україну. Водночас 44% вважають, що Захід утомлюється від України, його підтримка слабка і що Захід хотів би від України поступок Росії.﻿ Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначають соціологи, наприкінці 2022 року лише 15% українців вважали, що Захід утомлюється від України. Уже через рік, на початку жовтня 2023 року, частка українців, які в це вірять, досягла 30%, а зараз - 44%.

Віра в незмінну підтримку Заходу впала з 76% наприкінці 2022 року до 63% в жовтні 2023 року та до 49% в лютому 2024 року.

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, 24 лютого 2024 року, була друга річниця російського повномасштабного вторгнення. Україна та українці почули багато гарних і сильних слів підтримки від західних партнерів. Проте вже 25 лютого 2024 року на форумі "Україна. Рік 2024" президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі є чотири бригади, які досі не отримали обіцяну техніку (яку обіцяли ще під контрнаступ 2023 року).

"Тому ми закликаємо Захід переходити від сильних слів до сильних дій. Україна та українці зберігають волю до перемоги, Україна та українці прагнуть продовжувати опір агресору. Україна та українці заслуговують на належну підтримку тут і зараз" , - додав соціолог.

Опитування КМІС проводилося 17-23 лютого 2024 року серед 1052 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.