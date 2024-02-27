У РФ заборонили експорт бензину – джерела

﻿Удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах Росії змусили російську владу вживати екстрених заходів. Уряд РФ запровадив тимчасову заборону експорту бензину. Він діятиме з 1 березня до 1 вересня поточного року, розповіли російському РБК два поінформовані джерела.

Також уряд вирішив збільшити норматив продажу дизеля на біржі з 12,5% до 16%.

Із пропозицією запровадити тимчасову заборону на експорт бензину до глави уряду звернувся віцепрем'єр Олександр Новак. У листі від 21 лютого він зазначив, що на внутрішньому ринку незабаром настане сезон підвищеного попиту на пальне, який пов'язаний із періодом весняних польових робіт, плановими ремонтами на НПЗ, а також літніми відпустками.

Заборона не торкнеться узгоджених обсягів постачання до країн ЄАЕС, Монголії, Узбекистану, Абхазії та Південної Осетії.

Минулого року російська влада вже застосовувала тимчасову заборону на експорт пального через різке зростання гуртових цін. У Міненерго РФ тоді повідомили, що за два місяці на внутрішньому ринку було створено профіцит пального, а біржова гуртова вартість бензину суттєво знизилася.

З початку року Україна атакувала безпілотниками щонайменше дев'ять нафтогазових об'єктів Росії, включно з НПЗ, нафтобазами та газовими терміналами у Брянській, Курській, Волгоградській, Ярославській, Ленінградській областях, Краснодарському краї та Санкт-Петербурзі. Офіційно Україна про атаки не повідомляє, але джерела у силових відомствах підтверджують атаки українських дронів.

За даними Міненерго РФ, в результаті експорт бензину за кордон у січні впав на 37%, а продаж дизельного пального – на 23%. Тоді скорочення експорту пояснили "позаплановими ремонтами" на нафтопереробних заводах та необхідністю постачати внутрішній ринок. Міненерго РФ запевняє, що проблем із постачанням внутрішнього ринку "немає і не буде".