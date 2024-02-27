Євросоюз прагне наростити оборонно-промислове виробництво – Bloomberg

Європейський союз прагнутиме, щоб до 2035 року половина його оборонних систем закуповувалася всередині блоку, що змінить тенденцію, коли більша частина військової техніки закуповується в третіх країнах. Про це повідомляє Bloomberg, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Ця мета є частиною Європейської оборонної промислової стратегії, розробленої виконавчою владою ЄС, в якій також описуються спільні інвестиції, заходи щодо забезпечення безпеки критично важливих поставок і зміни в кредитній політиці Європейського інвестиційного банку, йдеться в проєкті документа, з яким ознайомилося агентство Bloomberg.

Очікується, що Єврокомісія представить стратегію, яка ще може бути змінена, протягом найближчих тижнів.

Вторгнення Росії в Україну оголило обмеження промисловості ЄС та його залежність від інших країн у ключових поставках і обороноздатності, внаслідок чого блоку доводиться боротися за нарощування виробничих потужностей і витрат після десятиліть недостатнього інвестування.

"Геополітичні події вказують на нагальну необхідність для Європи взяти на себе підвищену відповідальність за свою безпеку і підготуватися до ефективної протидії всьому спектру загроз, з якими вона стикається" , - йдеться у проєкті.

Пропозиції в оборонній стратегії включають:

Мінімальний мінімум для спільних закупівель оборонного обладнання та повернення назад тенденції до придбання військових систем у постачальників, які не входять до ЄС, щоб від третини до половини вартості оборонного ринку ЄС припадало на торгівлю всередині ЄС.

Механізми, що забезпечують негайне нарощування критично важливих поставок у разі нестачі або кризи та оперативне виявлення критичної залежності від третіх країн

Розширення доступу промисловості до фінансування та програм ЄС і створення нових партнерств у галузі оборони та безпеки

визначення флагманських проєктів, на яких слід зосередити зусилля і ресурси.

На додаток до війни в сусідній Україні ЄС і його країни-члени стикаються з широко поширеними гібридними загрозами, включно з кібератаками, саботажем і зламом критичної інфраструктури, ідеться в проєкті.

Відповідно до стратегії, Євросоюзу необхідно мати можливість масового виробництва оборонного обладнання, такого як боєприпаси і безпілотники. Європа також має захистити свій доступ до морського, повітряного, кібернетичного і космічного просторів.

Єврокомісія запропонує створити новий орган для координації інвестицій під назвою Рада з оборонної промислової готовності, щоб поліпшити співпрацю між державами-членами та комісією. Рада також стежитиме за критично важливими продуктами і ланцюжками поставок.

ЄС також пропонує визначити флагманські проєкти, як-от кібернетичний щит, інтегрована європейська система протиповітряної та протиракетної оборони, розробка датчиків, які дають змогу блоку виявляти, аналізувати та реагувати на загрози в космосі, а також захист критичної інфраструктури.